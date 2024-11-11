Köpek değil, kurt saldırısı! - Son Dakika
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Yerel

Köpek değil, kurt saldırısı!

Köpek değil, kurt saldırısı!

Sakarya'da Baş ailesi, çalındığını düşündüğü köpeğinin kurdun saldırısına uğradığını öğrendi.

11.11.2024 16:55
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bahçelerinde beslediği köpeğin çalındığını düşünen aile, güvenlik kamerasından iki kurdun köpeği parçaladığını izleyince şoke oldu.

Kuzuluk Mahallesi Namazgah Caddesi üzerindeki evlerinin bahçesinde köpek besleyen Baş ailesi, sabah saatlerinde yemek vermek için bahçeye çıktıklarında yavru köpeği yerinde bulamadı. Köpeklerinin çalındığını düşünen aile, güvenlik kamerasında iki kurdun 6 aylık yavru köpeği kaçırıp parçaladığını görünce şoke oldu. Dehşeti kameradan gördüklerini belirten Sevgi Baş, "Sabah kalktım, tavukların ve köpeğin yemeklerini verecektim. Baktım köpek yok. Tasmasını hiçbir zaman çıkarmazdı. Eşim, 'Köpeklerin peşine gitmiştir, gelir' dedi. Oğlum kamerayı açınca gördük. İki tane kurt, yuvasından çıkaramadılar. Yoldan araba geçince kurtlar fındıklığa kaçtı. Köpeğimiz kulübeden çıkınca de geri gelip götürdüler. Mücadele etmiş ama kendini kurtaramamış" dedi.

"Mahalleye kurtların bırakıldığını duyduk"

Köpeği yeni sahiplendiklerini aktaran Emirhan Baş, "Altı aylık yavruydu. Bölgede bir buçuk ay önce karşı komşumuzun köpeğine de kurtlar saldırmıştı. Bir gece önce de bir komşumuzun iki köpeğini aldılar. Kurt olup olmadığı belli değildi. Bizimkinde ise kamerada iki kurdun gelip, alıp götürdüğünü gördük. Mahalleye kurtların bırakıldığını duyduk. Kim bıraktıysa bilsin ki hayvanlarımız tehlikede" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köpek değil, kurt saldırısı! - Son Dakika

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