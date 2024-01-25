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Köpek Felçten Kurtuldu, Diğer Engelli Köpeklerin Arasına Katıldı - Son Dakika
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Köpek Felçten Kurtuldu, Diğer Engelli Köpeklerin Arasına Katıldı

Kocaeli'de trafik kazası sonucu yaralanan ve yürüyemeyeceği söylenen köpek, Ankara'da yapılan tedaviyle ayağa kalktı. Köpeği tedavi ettiren Ömer Ayhan, bahçesindeki diğer engelli köpeklerin yanına koyduğunu söyledi.

Köpek Felçten Kurtuldu, Diğer Engelli Köpeklerin Arasına Katıldı
25.01.2024 - 13:15,  Güncelleme: 13:46
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Kocaeli'de trafik kazası neticesinde yaralanan ve bazı veteriner hekimlerin "Yürüyemez" dediği köpek, Ankara'da 1,5 aylık fizik tedavinin ardından ayağa kalktı. Tedavi ettirdiği köpeği, bahçesinde beslediği diğer engelli köpeklerin arasına koyan Ömer Ayhan, "Bu köpeğim gibi felçten kurtulan 4 köpeğim var. Hepsine binlerce TL harcandı. Hiçbiri ölümle yüzleşmedi ve hepsi yürüyor" dedi.

Güvenlik görevlisi Ömer Ayhan, yaklaşık 1,5 ay önce yolda aracın çarpması neticesinde yaralanan köpek gördü. Yaralı halde yatan hayvanın yardımına koşan Ayhan, onu kendi imkanlarıyla veteriner kliniğine götürdü. Klinikte tedavi altına alınan köpeğin yapılan tetkiklerinde yürüyemeyeceği ifade edildi. Pes etmeyen Ayhan, köpeği Ankara'daki bir kliniğe götürdü. Ayhan, burada yapılan muayenede hayvanın omuriliğinin zedelendiğini öğrendi. Yeniden tedavi altına alınan köpek, fizik tedaviyle ayağa kalkmaya başardı. Köpeğin tedavi masrafları da Ömer Ayhan tarafından karşılandı. Hayvanın tedavi masraflarının toplam 23 bin TL olduğu öğrenildi. İlk bulunduğu zaman oldukça zayıf olan köpek, dengeli beslenmeyle kilo almaya da başladı.

Bakıma muhtaç hayvanların kahramanı oldu

Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen Ömer Ayhan; hasta, felçli, kanser ve bakıma muhtaç kedi ile köpeklere bakıyor, işinden kalan tüm zamanını onlara harcıyor. Maaşını hayvanlara harcayan, zaman zaman hayvanseverlerden destek gören, yetemediğinde kredi çekerek, borca giren Ayhan, bahçesinde de 13 engelli köpeğe bakıyor.

"10 yıldır yüzlerce kedi köpek tedavi ettirdim, sahiplendirdim"

Yaklaşık 10 yıldır sokak hayvanlarıyla ilgilendiğini söyleyen Ömer Ayhan, "Engelli, hasta, insana ihtiyaç duyan kedi ve köpeklere bakıyorum. Şu an 13 engelli köpeğim var, onların bakımıyla ilgileniyorum. 10 yıldır yüzlerce kedi köpek tedavi ettirdim, sahiplendirdim. Genelde kendi imkanlarımla hayvanlara bakıyorum, çıkmaz hale geldiğim zaman sosyal medyadan gönüllü hayvanseverlerden destek istiyorum. Hayvanları tedavi ettirebilmek için şu ana kadar yüzbinlerce TL harcadım" dedi.

"Veteriner hekimler 'Yürüyemez' dediler"

En son bulduğu köpeğe aracın çarptığını ifade eden Ayhan, "Çok zayıftı ve yürüyemiyordu. Veteriner hekime götürdüm. Kocaeli'de MR cihazı olmadığı için veteriner hekimler çektirdikleri röntgenlerle 'Yürüyemez' dediler ama Ankara'da MR sonucunda çaresi olabileceği söylendi. Ankara'da veteriner hekimler köpeğin omuriliğinin zedelenmiş olduğunu söyledi. 1,5 ay sonunda fizik tedaviyle, ilaçla köpeğimiz ayağa kalktı. Bu köpeğim gibi felçten kurtulan 4 köpeğim var. Hepsine binlerce TL harcandı. Hiçbiri ölümle yüzleşmedi ve hepsi yürüyor. 1,5 ayda bu köpeğime 23 bin TL masraf ettim. 20 bin TL'sini ödedim" şeklinde konuştu.

"Tedavi bir telefon kadar yakın"

Vatandaşlara seslenen Ömer Ayhan, "Çaresiz hayvanların çaresi biz olmalıyız. İnsanlara tavsiyem, araçlarıyla kedilere, köpeklere veya yabani hayvana çarptıklarında onları orada bırakmasınlar. Hemen belediyeyi veya bildiği gönüllü insanlar varsa arayarak veteriner hekime ulaştırabilirler. Oracıkta ölmelerine müsaade etmesinler. Tedavi bir telefon kadar yakın. Masraf etmekten kaçınmasınlar. Biz nasıl cansak, onların da canı var" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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