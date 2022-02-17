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Köpekler onu korna sesinden tanıyor - Son Dakika

Köpekler onu korna sesinden tanıyor

17.02.2022 10:24
Köpekler onu korna sesinden tanıyor

Adıyaman'da başıboş sahipsiz köpekleri besleyen Emekli Öğretmen Necati Günata'yı, can dostları 'korna' sesinden tanıyor.

Adıyaman'da başıboş sahipsiz köpekleri besleyen Emekli Öğretmen Necati Günata'yı, can dostları 'korna' sesinden tanıyor.

Atatürk Baraj Göleti Sitilce-Kızılcapınar bölgesinde bulunan onlarca köpek Emekli Öğretmen Necati Günata'nın her gün yolunu gözlüyor. Necati Günata, köpeklerin yaşadığı bölgeye geldiğinde motosikleti veya otomobiliyle korna çalarak ilerliyor. Bölgede yaşayan onlarca köpek korna sesine doğru koşuyor.

Kasaptan aldığı atıkları motosikletiyle sahipsiz köpeklerin bulunduğu Sitilce-Kızılcapınar bölgesine getiren Necati Günata'nın etrafına bir anda onlarca köpek toplanıyor.

Korna sesinden tanıdıkları Necati Günata, köpekleri kendi elleriyle besliyor. Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte her gün köpeklere yiyecek getiren Günata, 2 yıldan beri bunu hiç aksatmıyor. İki arkadaşıyla birlikte bunu yaptıklarını dile getiren Günata, yetkililerin bu köpeklere sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Necati Günata, "Yaklaşık 2 yıla yakın bir süredir Sitilce ve Kızılçapınar bölgesindeki köpekleri beslemeye çalışıyoruz. Kornayı çaldık, bunlar o kornaya adapte oldular. Alıştıkları için kornayı duyunca geliyorlar. Bizim geldiğimizi korna sesinden biliyorlar.

İki arkadaşımızla birlikte pandemi döneminin başından beri bu hayvanları besliyoruz. Bu hayvanlarda hastalık olabilir, kuduz, uyuz olabilirdi ama biz bu hayvanları aç bırakmadık. Allah'a çok şükür bize bir hastalıkta bulaşmadı. Beni tanıyorlar artık. Çok uysal bu hayvanlar kimseye saldırmaz. Ama biz bunları beslemeseydik ilgi şefkat göstermesiydik o zaman saldırabilirlerdi" dedi. - ADIYAMAN

Köpekler onu korna sesinden tanıyor
Köpekler onu korna sesinden tanıyor
Köpekler onu korna sesinden tanıyor
Köpekler onu korna sesinden tanıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köpekler onu korna sesinden tanıyor - Son Dakika


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