Köpeklerin saldırdığı yavru karaca biçerdöverle kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Köpeklerin saldırdığı yavru karaca biçerdöverle kurtarıldı

Köpeklerin saldırdığı yavru karaca biçerdöverle kurtarıldı

Kastamonu'nun Merkez ilçesinde biçerdöverle tarlada çalışan bir vatandaş, köpeklerin saldırdığı yavru karacayı kurtardı. Karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

05.07.2024 17:45
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Kastamonu'da köpeklerin saldırdığı yavru karaca, biçerdöver ile tarlada çalışan vatandaş tarafından kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan karaca tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kastamonu'nin Merkez ilçesine bağlı Kayı köyünde yaşayan Doğukan Akbaş, biçerdöver ile tarlada çalıştığı sırada köpeklerin yavru karacaya saldırdığını fark etti. Doğukan Akbaş, yavru karacayı köpeklerin saldırısından kurtararak evine getirdi. Evinde yavru karacanın bakımını yapan ve karnını doyuran Doğukan Akbaş, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerini aradı. İhbar üzerine Kayı köyüne gelen ekipler, yavru karacayı teslim aldı. Yavru karacanın bakım ve tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köpeklerin saldırdığı yavru karaca biçerdöverle kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köpeklerin saldırdığı yavru karaca biçerdöverle kurtarıldı - Son Dakika
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