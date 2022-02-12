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Köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet'e arkadaşlarından sürpriz - Son Dakika

Köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet'e arkadaşlarından sürpriz

12.02.2022 00:57
Köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet'e arkadaşlarından sürpriz

MARDİN (İHA) – Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal'a sınıf arkadaşlarından videolu geçmiş olsun sürprizi yapıldı.

MARDİN (İHA) – Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal'a sınıf arkadaşlarından videolu geçmiş olsun sürprizi yapıldı.

Olay, iki önce Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 yaşındaki Ahmet Dal, sokakta oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir vatandaşın çocuğu yaralı halde bulmasıyla sağlık ocağına götürülüp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden küçük Ahmet, enfeksiyon kapmasın diye yoğun bakım servisine alındığı, tedavi sürecinin iyiye gittiği belirtildi.

Öte yandan, tedavisi süren Ahmet'e öğretmeni ve sınıf arkadaşları, 'Seni çok özledik Ahmet, geçmiş olsun' mesajı gönderildi. Videoyu izleyen Ahmet, annesine, "Beni eve götür, okula gitmek istiyorum" dediği kaydedildi. - MARDİN

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Nusaybin, Mardin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet'e arkadaşlarından sürpriz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet'e arkadaşlarından sürpriz - Son Dakika
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