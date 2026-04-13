Köprü Gelin Geçişi Geleneği Sürdürülüyor
Köprü Gelin Geçişi Geleneği Sürdürülüyor

13.04.2026 13:23
Osmaniye'de bir düğünde, geleneksel köprü geçişi ve halaylarla mutlu anlar yaşandı.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, hayatlarını sevdikleriyle birleştiren çiftler, 'Köprüden geçti gelin' türküsünde halaylar çekerek köprüden geçip düğünü bitirme geleneğini sürdürüyor.

İlçeye bağlı Lalegölü köyünde düzenlenen düğün merasiminde geleneksel görüntüler renkli anlara sahne oldu. Köy sakinlerinden Helli ailesinin düğününde, köyün simgesi haline gelen Karasu Çayı üzerindeki yaklaşık 70 metre uzunluğundaki tarihi köprü bu kez genç çiftin mutluluğuna ev sahipliği yaptı. Hacı Helli ile Tuğçe Sevük çiftinin düğün konvoyu, Mustafabeyli Beldesine bağlanan, köyün simge köprüsünden geçişi sırasında dikkat çekti. Davul zurna eşliğinde ilerleyen gelin ve damat, coşkulu kalabalıkla birlikte köprüyü aşarken köylülerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Köprüden geçti gelin türküleri ve alkışlar eşliğinde gerçekleşen geçiş, düğünün en unutulmaz anları arasında yer aldı.

Renkli görüntülere sahne olan düğünde, gelenekler ve neşe bir araya gelirken, köy halkı genç çiftin mutluluğunu paylaştı. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: DHA

