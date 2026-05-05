Köprübaşı\'na Yeni Ülkü Ocakları Başkanı Atandı

05.05.2026 19:54
Halim Kaya, Manisa Köprübaşı Ülkü Ocakları Başkanlığı'na terör gazisi olarak atandı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesi Ülkü Ocakları Başkanlığı'na terörle mücadele gazisi Halim Kaya atandı. Kaya, "Bu emaneti Türk-İslam ülküsüne sadakatle taşıyacağız." dedi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde Ülkü Ocakları Başkanlığı görevine terörle mücadele gazisi Halim Kaya getirildi.

Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Av. Emirhan Sallıtepe'nin onayıyla göreve başlayan Kaya, yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halim Kaya, kendisine duyulan güvene teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Bu kutlu görevi şahsıma layık gören, başta il başkanımıza ve teşkilat büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Aldığımız bu emaneti; Türk-İslam ülküsüne sadakatle, ahlakla, disiplinle ve büyük bir sorumluluk bilinciyle taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu güne kadar çeşitli güzel hizmetlerde bulunan kıymetli ağabeyim Enver Çetin'e ayrıca teşekkür ederim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, bizleri davamıza layık eylesin. Ne mutlu Türk'üm diyene! Turan eller var olsun." - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

