Kore Gazisi Bayram Çelik Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kore Gazisi Bayram Çelik Hayatını Kaybetti

Kore Gazisi Bayram Çelik Hayatını Kaybetti

Amasya'nın son Kore gazilerinden 94 yaşındaki Bayram Çelik, hayatını kaybetti. Cenaze töreni sonrasında Tekirdede Mezarlığına defnedildi. Törene katılan Amasya Belediye Başkanı, Çelik'in vatanına olan hizmetlerini unutmayacaklarını belirtti.

23.12.2024 18:32  Güncelleme: 18:34
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Amasya'nın son Kore gazilerinden 94 yaşındaki Bayram Çelik, hayatını kaybetti. Çelik, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Vatani görevini yaparken 1950-1953 yılları arasında yaşanan Kore Savaşı'na katılmasının ardından Türkiye'ye döndükten sonra 'Kore Gazisi' unvanı alan Bayram Çelik yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzunda Şirvanlı Camisine getirildi. İki çocuk babası Çelik, ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze töreninin ardından Tekirdede Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit ve Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da katıldı. Başkan Sevindi, "Kore Gazisi Bayram Çelik amcamızı ebediyete uğurlamanın derin hüznünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Vatanımıza olan hizmetleri her zaman minnetle hatırlanacaktır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kore Gazisi Bayram Çelik Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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