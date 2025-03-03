Kore Gazisi Seydikemer\'de son yolculuğuna uğurlandı

Yerel

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 94 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Halil Eroğlu, askeri tören eşliğinde dualarla toprağa verildi.

94 yaşındaki Kore Gazisi Halil Eroğlu yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Kabaağaç Mahallesi mezarlığında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eroğlu'nun cenazesi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kabaağaç Mahallesi Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çiçek, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Çetin, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Hacı Osman Turgut, Seydikemer Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Kaba, Fethiye Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Cantürk, gaziler ve şehit yakınları, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Halil Eroğlu'nun naaşı dualar eşliğinde defnedildi. - MUĞLA