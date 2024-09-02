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Kore Gazisi Turan İnan, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Turan İnan için düzenlenen cenaze törenine, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Emrah Diner, Karadeniz Ereğli İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı, Bozhane Camii'nde kılındıktan sonra, İnan'ın naaşı Karadeniz Ereğli Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi. - ZONGULDAK