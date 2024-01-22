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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçe turizmine ciddi katkı sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerini belirtti - Son Dakika
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçe turizmine ciddi katkı sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerini belirtti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kafkas Derneği'ne konuk olarak ilçe turizmine ciddi katkı sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Söğüt, yapılan çalışmaları anlattı ve ilçe turizminin gelişmesi için attıkları adımlardan bahsetti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçe turizmine ciddi katkı sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerini belirtti
22.01.2024 - 13:06,  Güncelleme: 13:15
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Körfez Kafkas Derneği'ne konuk olan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçe turizmine ciddi katkı sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Dernek yöneticileri ve üyelerle bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sohbet ortamındaki buluşmada hem yapılan çalışmalara değindi hem de gelen soruları da cevapladı. Körfez'de 5 yılda birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Söğüt, ilçe turizminin gelişmesi için önemli adımlar attıklarını belirtti.

Körfez'in tarih ve kültürle de yaşan bir şehir haline dönüştüğünü ifade eden Başkan Söğüt, "Hereke Kalesi bu anlamda ilçe turizmine ciddi katkı sağlayacak. Kocaeli'nin en büyük ihya projelerinden biri kuşkusuz. TÜRSAB'dan yetkililer geldiğinde de, acente sahiplerini ağırladığımızda da bunu gördük. Hereke'de Kaiser Wilhelm Köşkü ve Dokuma Fabrikası dışında Halı Dokuma Atölyesi ve Müzesi'ni oluşturuyoruz. Özbek Sokak'ta restorasyon çalışmaları da hızla devam ediyor. Tabii bir de bunun doğa turizmi ayağı var. Doğa yürüyüş parkurlarımızı oluşturduk ve sisteme de işledik. Sevindikli ve Sipahiler Göleti'nin çevresini güzelleştirdik. Bugün su kayağında dünya şampiyonaları Sevindikli Göleti'mizde yapılıyor. Bunların hepsi ilçemizin turizmine önemli katkı sağlıyor. Tarihi İpekyolu üzerinde Türkiye Binicilik Federasyonu iş birliğiyle Atlı Dayanıklılık Yarışması düzenledik ve bu ilkti. Devamı da gelecek" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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