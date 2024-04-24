Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Mahalle Teşkilatlarını Ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Mahalle Teşkilatlarını Ağırladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Mahalle Teşkilatlarını Ağırladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, seçim zaferlerini tamamladıklarını ve şimdi Körfez için çalışma zamanı olduğunu belirtti. Başkan Söğüt, AK Parti Fatih ve Güney Mahallesi teşkilat üyelerini makamında ağırladı ve tüm enerjilerini Körfez için harcayacaklarını söyledi.

24.04.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
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Mahalle teşkilatlarını makamında ağırlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Seçimi zaferler tamamladık, şimdi çalışma zamanı. Tüm enerjimizi Körfez için harcayacağız" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimin'de ikinci kez Körfez Belediye Başkanlığı'na seçilen Şener Söğüt makamında AK Parti Fatih ve Güney Mahallesi teşkilat üyelerini ağırladı. Teşkilat üyeleri Başkan Söğüt'e tebriklerini iletti. Seçimin bittiğini ve çalışma zamanı geldiğini söyleyen Başkan Söğüt, "Seçimi zaferler tamamladık. Seçim bitti, şimdi çalışma zamanı. Tüm enerjimizi Körfez için harcayacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Mahalle Teşkilatlarını Ağırladı - Son Dakika

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