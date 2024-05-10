Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Vahdettin Engin'i ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Vahdettin Engin'i ağırladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Vahdettin Engin\'i ağırladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfezli olan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Vahdettin Engin ve eşi Emel Engin'i ağırladı. Engin de Körfez'de tarihi değerlere verilen önemden dolayı Başkan Söğüt'e teşekkür etti.

10.05.2024 14:03  Güncelleme: 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfezli olan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Vahdettin Engin ve eşi Emel Engin'i ağırladı. Engin de Körfez'de tarihi değerlere verilen önemden dolayı Başkan Söğüt'e teşekkür etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfezli olan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Vahdettin Engin ve eşi Emel Engin'i ağırladı. Ziyarette ayrıca Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Levent Yılmaz ve Ahmet Erdemiş de yer aldı. Başkan Söğüt'e yeni dönem için başarılar dileyen ve tebrik eden Engin, Tarihi değerlere verdiği önem ve hayata geçirdiği projeler için de Başkan Söğüt'e teşekkür etti.

Başkan Söğüt yeni dönemde de Körfez'in tarihi değerlerini ön plana çıkaracak projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Özellikle Hereke'de dokuma atölyesi ve halı müzesini bu dönem hayata geçireceklerinin altını çizen Başkan Söğüt, "Hereke adeta bir tarih koridoru haline dönüşecek. Halı Dokuma Atölyesi ve Müzede de çalışmalarda sona doğru geldik" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Vahdettin Engin, Körfez, Söğüt, Kültür, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Vahdettin Engin'i ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
12:25 Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 15:04:52. #1.12#
SON DAKİKA: Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Vahdettin Engin'i ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement