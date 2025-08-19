Körfez Belediye Başkanı Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi'nde Altyapı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
Körfez Belediye Başkanı Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi'nde Altyapı Çalışmalarını İnceledi

19.08.2025 09:47  Güncelleme: 09:49
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen projelerin bölgeye modern bir kimlik kazandıracağını belirtti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, altyapı çalışmalarının devam ettiği Mimar Sinan Mahallesi'nde pazar yerini ve esnafı ziyaret ederek, devam eden projeleri yerinde inceledi.

Söğüt, mahalle ziyareti kapsamında ilk olarak pazar esnafıyla ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi, ardından bölgedeki dükkanları gezerek esnafa hayırlı işler diledi.

Yıl sonuna doğru tamamlanması hedeflenen altyapı çalışmaları hakkında mahalle sakinlerinin ve esnafın görüşlerini dinleyen Söğüt, projelerin tamamlanmasıyla bölgenin daha modern bir kimliğe bürüneceğini belirtti.

Vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Söğüt, "Bizim önceliğimiz, Körfez halkının yaşam kalitesini artırmak ve onların taleplerini birebir dinlemek. Yerel yönetimin vatandaşla güçlü bağ kurması, hizmet kalitesini yükseltir" dedi.

Söğüt, altyapı çalışmalarının yol, kanalizasyon ve su hatlarını kapsadığını, bu yatırımlarla hem bölgenin altyapısının güçlendiğini hem de uzun vadede halkın konforunun artırıldığını ifade etti. Ayrıca, SEDAŞ ekiplerinin de elektrik hatlarını yer altına alma çalışmalarına başladığı bilgisini paylaştı.

Halkın arasında olmanın kendisine güç verdiğini ve çalışmalarını bu motivasyonla sürdürdüğünü dile getiren Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki hizmetlerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, kocaeli, Yerel, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
