Körfez Belediyesi Açık Hava Sineması ile Neşeli Günler\'i İzletti

Körfez Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Tütünçiftlik sahilinde açık hava sineması düzenledi. İzleyenler, 'Neşeli Günler' ile keyifli anlar yaşadı.

Körfez Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Tütünçiftlik sahilinde açık hava sineması düzenledi. Kültür işleri müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlar kamp sandalyelerini alarak yeşil alana yerleşirken, 'Neşeli Günler' filmi ile keyifli anlar yaşadı. Havanın kararması ile birlikte başlayan film gösterimi hem ailelerden hem de çocuklardan büyük beğeni alırken, vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İlk olarak Türk sinemasının başarılı yapımlarından olan 'Neşeli Günler'i izleyiciyle buluşturan Körfez Belediyesi, etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Ayrıca, Körfez Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği çocuk şenlikleri, her hafta bir mahallede gerçekleştiriliyor. Her yaş grubundan çocuğa hitap eden oyun ve aktivitelere katılan çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, oynanan oyunların ardından çocuklar şişme oyuncaklar ve animasyonlarla keyifli bir akşam geçiriyor. Yüz boyama, geleneksel sokak oyunları, müzik, tiyatro ve sportif oyunlarla renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar keyifli anlar geçiriyor. Program sonunda çok eğlendiklerini dile getiren çocuklar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt' e teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Yüz boyamasıyla eğlencenin tadına varan çocuklara belediye ekipleri tarafından şeker ikram edildi. - KOCAELİ