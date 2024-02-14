Körfez Belediyesi Personellerine Seyahat Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Körfez Belediyesi Personellerine Seyahat Semineri Düzenlendi

Körfez Belediyesi Personellerine Seyahat Semineri Düzenlendi

Körfez Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleri anlatıldı. Seminere Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Birim Müdürleri ve farklı birimlerden personeller katıldı.

14.02.2024 10:58  Güncelleme: 11:04
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Körfez Belediyesi personellerine yönelik seyahat semineri düzenlendi. Seminerde, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra seyahat edilecek bölgelerinden de bahsedildi.

Körfez Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminere, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Birim Müdürleri ve farklı birimlerden personeller katılım sağladı. Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seyahat seminerinde, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleri anlatıldı. Meclis salonunda belediye çalışanlarını kapsayan bir çekiliş yapıldı. Heyecanla yapılan kura çekiminde 10 belediye çalışanına ve ailesine, Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün talimatıyla Nazende Sosyal Tesislerinde yemek ikramı hediyesi verildi.

Personellerin yoğun ilgi ve katılımından mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, "Düzenlenen seminere katılım sağlayan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Biz sizler için böyle etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Bundan sonraki etkinliklerimiz de sürprizler sizleri bekliyor olacak. Çekilişte hak kazanan arkadaşlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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