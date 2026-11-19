Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 40 tonluk cami kubbesi vinçle yerine yerleştirildi.

Körfez Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camii'nde yürütülen yenileme ve genişletme çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz yıl depreme dayanıklı iki minaresi inşa edilen caminin bahçesinde, 2025 yılının ağustos ayında başlatılan ek cami inşaatında da kaba inşaat tamamlandı.

Özel olarak imal edilen 40 ton ağırlığındaki çelik kubbenin montajı cami bahçesinde gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde başlatılan çalışma kapsamında, 400 tonluk vinç yardımıyla havaya kaldırılan kubbe, caminin üzerine yerleştirildi.