Körfez'de çocuklar masal kahramanlarıyla eğleniyor - Son Dakika
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Körfez'de çocuklar masal kahramanlarıyla eğleniyor

19.04.2022 09:43
Körfez'de çocuklar masal kahramanlarıyla eğleniyor

Körfez Belediyesi, Nasrettin Hoca'dan Aşuk ile Maşuk'a kadar masal kahramanlarını Ramazan ayı boyunca çocuklarla buluşturuyor.

Körfez Belediyesi, Nasrettin Hoca'dan Aşuk ile Maşuk'a kadar masal kahramanlarını Ramazan ayı boyunca çocuklarla buluşturuyor.

Körfez'de Ramazan coşkusu, 7'den 70'e tüm vatandaşlarla birlikte dolu dolu yaşanıyor. Yetişkinler için seminer programları düzenleyen Körfez Belediyesi, çocukları da masal kahramanlarıyla buluşturuyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve çocuklar için düzenlenen etkinlikler, cuma ve cumartesi günleri saat 20.30'da Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilirken, gösteriye aileleriyle gelen çocuklar ise doyasıya eğleniyor.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de düzenlenen etkinliğe katıldı. Başkan Söğüt, "Sizleri mutlu görmek, bizleri iki katı mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Körfez'de çocuklar masal kahramanlarıyla eğleniyor
Körfez'de çocuklar masal kahramanlarıyla eğleniyor
Körfez'de çocuklar masal kahramanlarıyla eğleniyor
Körfez'de çocuklar masal kahramanlarıyla eğleniyor

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Körfez Belediyesi, Nasreddin Hoca, Ramazan, Körfez, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Körfez'de çocuklar masal kahramanlarıyla eğleniyor - Son Dakika


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