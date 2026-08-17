Marmara Depremi'nin 27. Yılında Körfez'de Anma - Son Dakika
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Marmara Depremi'nin 27. Yılında Körfez'de Anma

Marmara Depremi\'nin 27. Yılında Körfez\'de Anma
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17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde Körfez Asri Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Programa protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi, deprem şehitlerinin kabirlerine karanfiller bırakıldı. Kaymakam Kalkar ve Başkan Söğüt, ailelere başsağlığı diledi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, Körfez Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında depremde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anıldı.

Düzenlenen anma programına; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Emniyet Müdürü Erhan Soylu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Kent Konseyi Başkanı Ahmet Önal, Mahalle Muhtarları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Körfez Müftüsü Muhammet Aydın ve din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Duygu dolu anların yaşandığı anma programında, ilçe protokolü tarafından deprem şehitlerinin kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ve Belediye Başkanı Şener Söğüt, deprem şehitlerinin aileleriyle sohbet ederek sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmara Depremi'nin 27. Yılında Körfez'de Anma - Son Dakika

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