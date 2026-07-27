İlimtepe Bağlantı Yolu’nda 2. etap başlıyor

Körfez'in ulaşım altyapısını güçlendirecek İlimtepe Bağlantı Yolu 2. Etap Projesi'nde sözleşme imzalanırken, 4,7 kilometrelik bölünmüş yol ve 2 kilometrelik bağlantı yolunun yapımıyla bölgedeki trafik yükünün azaltılması hedefleniyor.

Göç alan yapısı nedeniyle nüfusu her geçen gün artan Körfez'de ulaşım yatırımlarına hız veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında tamamlanan İlimtepe Bağlantı Yolu 1. Etap'ın ardından 2. etap için de önemli adım attı. Bu kapsamda haziran ayında ihalesi gerçekleştirilen projenin sözleşmesi imzalanırken, imalat çalışmalarının kısa süre içerisinde başlaması planlanıyor. Körfez Yeniyalı Mahallesi'nden başlayarak İlimtepe Mahallesi'ne uzanan 5,2 kilometrelik yolun 1. etabı kapsamında önemli altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Otoyol geçiş köprüsü için 90 adet temel kazığı çakılırken, 45 adet kirişin montajı tamamlandı. 19 metre genişliğinde ve 128,7 metre uzunluğundaki köprü ile birlikte bin 120 metre duble yol inşa edildi. Ayrıca içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları, dere ıslahı, tretuvar ve parke çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında 670 metre yaya korkuluğu ile 970 metre oto korkuluk imalatı da hayata geçirildi.

3 mahallenin trafiğine düzen

Anadolu Döküm Kavşağı'ndan başlayan yol, TEM Otoyolu üzerindeki geçiş köprüsüyle Yunus Emre Caddesi'ne bağlanıyor. Proje; Yeni Yalı, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerinden geçen güzergahta trafik akışını daha güvenli ve düzenli hale getirdi. D-100 Karayolu ile İlimtepe Konutları arasında kuzey-güney aksında önemli bir bağlantı sağlayan yol, ilerleyen etapların tamamlanmasıyla Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli çıkışına kadar uzanacak.

İhale tamamlandı: 2. etap için geri sayım

Haziran ayında gerçekleştirilen ihale sonucunda İlimtepe Bağlantı Yolu 2. etap yapım işini Proyap İnşaat A.Ş. ve İnterkon Mühendislik Müşavirlik A.Ş. İş Ortaklığı üstlendi. 600 takvim gününde tamamlanması planlanan projede 2x2 bölünmüş yol hizmete sunulacak. Mevcutta 2x1 yol olarak hizmet veren İlim Caddesi, proje kapsamında modern ve yüksek standartlı hale getirilecek. Hürriyet Bulvarı'ndan başlayıp Dereli Sokak üzerinden ilerleyen güzergahta yapılacak iyileştirmelerle seyahat süresi kısalacak, trafik güvenliği ve sürüş konforu artacak. Bu kapsamda toplam 4,7 kilometre uzunluğunda 2x2 bölünmüş yol ve 2 kilometre bağlantı yolu inşa edilecek.

Yoğun imalat süreci planlandı

Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar dikkat çekici büyüklükte; 911 bin metreküp kazı ve 100 bin metreküp dolgu, 70 bin metreküp toprakarme dolgu, 6 bin 400 metreküp beton, 615 ton çelik donatı, 640 metre 2x2 ve 410 metre 3x3 hidrolik kanal, 145 bin metre toprakarme çelik şerit, 106 bin 800 ton PMT-PMAT, 26.700 ton bitümlü temel, 18 bin 400 ton binder, 13 bin ton aşınma, 8 bin 350 metrekare parke, 4.100 metre bordür, 4 bin 800 metre yağmur suyu hattı ve 170 adet aydınlatma direği. İlimtepe Bağlantı Yolu'nun 2. etabının tamamlanmasıyla birlikte Körfez bölgesinde ulaşım daha hızlı, güvenli ve konforlu hale gelecek.