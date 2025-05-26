Körfez'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü - Son Dakika
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Yerel

Körfez'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü

Körfez\'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü
26.05.2025 15:09  Güncelleme: 15:13
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Körfez'de her yaştan katılımcının yer aldığı sağlıklı yaşam yürüyüşü, doğayla iç içe 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şener Söğüt, etkinliğin sağlıklı yaşamın toplum için önemine vurgu yaptı.

Körfez'de her yaştan vatandaş, doğayla iç içe 10 kilometrelik parkurda yürüyerek sağlıklı yaşam için adım attı. Katılımcılar, hem spor yaptı hem temiz havanın keyfini çıkardı.

Körfez Belediyesi'nin halk sağlığını ön planda tutarak başlattığı sağlıklı yaşam yürüyüşleri tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta sonu düzenli olarak gerçekleştirilen sağlıklı yaşam yürüyüşü bu hafta doğayla iç içe, tarihi dokusuyla öne çıkan Taşköprü ve Çoban Geçidi Kanyonu güzergahında yapıldı. Yürüyüşe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün yanı sıra; sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Her yaştan katılımcının yer aldığı etkinlikte, sağlıklı yaşam ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekildi. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde yapılan ısınma hareketleriyle güne enerjik başlangıç yaptı. Ardından doğayla iç içe yaklaşık 10 kilometrelik parkurda yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş boyunca katılımcılar hem fiziksel olarak aktif olmanın hem de eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

"Sağlıklı yaşam sadece bireysel değil, toplumsal sorumluluktur"

Etkinlik sonunda konuşan Başkan Şener Söğüt, vatandaşların spora olan ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Sağlıklı yaşam sadece bireysel değil, toplumsal sorumluluktur. Körfez Belediyesi olarak hemşehrilerimizi aktif yaşama teşvik etmek ve sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak adına bu yürüyüşleri düzenli olarak sürdürüyoruz. Doğanın içinde, temiz havayla birlikte atılan her adımın ruh ve beden sağlığına katkısı büyük. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yürüyüşe katılan gençler ve vatandaşlar da organizasyondan oldukça memnun olduklarını dile getirerek, hem doğa ile buluştukları hem de sağlıklı hafta sonu geçirdikleri için Körfez Belediyesi'ne ve Başkan Şener Söğüt'e teşekkür etti. Birçok katılımcı, bu yürüyüşlerin geleneksel hale gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, etkinliklerin devamını beklediklerini ifade etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körfez'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü - Son Dakika

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