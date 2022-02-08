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Körfez nüfusu pandemi sonrasında artış gösterdi - Son Dakika

Körfez nüfusu pandemi sonrasında artış gösterdi

08.02.2022 13:04
Körfez nüfusu pandemi sonrasında artış gösterdi

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi il nüfus verileri'ne göre Balıkesir Körfez bölgesindeki 5 ilçenin nüfusu 340'in geçti.

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi il nüfus verileri'ne göre Balıkesir Körfez bölgesindeki 5 ilçenin nüfusu 340'in geçti. Özellikle sahil bölgelerinde pandemi sonrası yaşanan göç dikkatleri çekti.

Balıkesir'in Körfez Bölgesi'nde yer alan Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçelerinde TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre nüfuslar belli oldu.

TUİK verilerine göre Ayvalık'ın nüfusu yüzde 9 artarak 72 bin 371 oldu. Burhaniye ise yüzde 25.1'lik bir artış gösterdi ve nüfusu 63 bin 739 olarak kayıtlara geçti. Edremit özellikle pandemi sonrasında hızlı bir nüfus artışı ile karşılaştı. İlçenin nüfusu yüzde 21.8'lik bir artış ile 164 bin 696 olarak kayıtlara geçti. En büyük nüfus artış oranı ise Gömeç ilçesinde gerçekleşti. İlçe yüzde 64.3'lük bir nüfus artışı gösterdi. 2021 TÜİK verilerine göre Gömeç'in nüfusu 16 bin 217 oldu. Körfez bölgesinde azda olsa nüfus azalışı gösteren bölge ise Havran oldu. TÜİK verilerine göre Havran nüfusu yüzde 2.6'lık bir küçülme yaşadı. Havran ilçesinin nüfusu ise kayıtlara 27 bin 914 olarak kayıtlara geçti.

Körfez bölgesinde ben ilçenin toplan nüfusu ise 344 bin 577 oldu. Pandemi sonrası büyükşehirlerden yaşanan göç, çok miktarda konut stoku, bölgede doğal gazın yaygınlaşması ve doğal güzellikleri bölgenin nüfus artışında önemli faktörler olarak gösteriliyor. - BALIKESİR

Körfez nüfusu pandemi sonrasında artış gösterdi

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Türkiye İstatistik Kurumu, Hisarcık, Pandemi, Körfez, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Körfez nüfusu pandemi sonrasında artış gösterdi - Son Dakika


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