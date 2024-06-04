Körfez Yarımca Üst Geçidi'nde Asansörde Sprey Boya İle Ayna Boyandı - Son Dakika
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Yerel

Körfez Yarımca Üst Geçidi'nde Asansörde Sprey Boya İle Ayna Boyandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği asansörlerden birinde, bir kişi sprey boya ile kabin içindeki aynayı boyadı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kişinin bu çirkin hareketi kaydedildi.

04.06.2024 12:42
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Körfez Yarımca Üst Geçidi'nde inşa edilen asansöre binen kişi, sprey boya ile kabin içindeki aynayı boyadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentin birçok noktasına inşa ettiği asansörler ve yürüyen merdivenler, kendini bilmez kişi ya da kişilerin hedefi olmaya devam ediyor. Yaptıkları akıl almaz hareket ve davranışlarla hem kamuyu zarara uğratan hem de dezavantajlı grupların günlük yaşamını sıkıntıya sokan kişiler, bu kez Körfez Yarımca'da ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, asansöre binen kişilerden birinin anlamsız şekilde kabin içindeki aynayı sprey boya ile boyadığı görülüyor. Yine görüntülerde, asansör içinde kamera olduğunu fark eden kişilerin buna rağmen anlamsız davranışlarını sergilemekten geri kalmadığı anlar yer alıyor. Asansördeki kişinin sprey boya ile aynayı boyarken, arkasındakinin de bu çirkin hareketi cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körfez Yarımca Üst Geçidi'nde Asansörde Sprey Boya İle Ayna Boyandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Körfez Yarımca Üst Geçidi'nde Asansörde Sprey Boya İle Ayna Boyandı - Son Dakika
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