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Körfez Yarımca Yelken Kulübü Spor Tesisi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Körfez Yarımca Yelken Kulübü Spor Tesisi İnşaatı Devam Ediyor

Körfez Yarımca Yelken Kulübü Spor Tesisi inşaatında temel beton dökme ve altyapı bağlantıları tamamlandı. 372 metrekare alan içinde yapılacak tesisin 300 günde tamamlanması hedefleniyor.

Körfez Yarımca Yelken Kulübü Spor Tesisi İnşaatı Devam Ediyor
14.12.2023 - 11:16,  Güncelleme: 11:19
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Körfez Yarımca Yelken Kulübü Spor Tesisi inşasında temel beton dökme ve altyapı bağlantıları tamamlanırken, temel üstü imalatına başlandı. 372 metrekare alan içinde yapılan tesisin 300 günde tamamlanması hedefleniyor.

Körfez Yarımca Yelken Kulübü Spor Tesisinde temel betonu dökme çalışmaları ve altyapı bağlantıları tamamlandı. Mimar Sinan Mahallesine yürütülen projenin temel üstü imalatlara da başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Projesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan projede zemin kat, 1. kat ve çatı katı olmak üzere 3 kat yapılacak. Tesisin 300 takvim gününde bitirilmesi planlanıyor. 372 metrekare alan içinde yapılacak yelken kulübünün bünyesinde bakımhane, kondisyon salonu, sınıflar, hakem odası, yönetim odası, antrenör odası ve giyinme birimleri olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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