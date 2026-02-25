Başkan Karabacak'tan korsan taşımacılığa karşı uyarı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, korsan taşımacılık faaliyetlerine karşı denetimlerin artırıldığını ve mevzuat kapsamında ağır yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Başkan Karabacak, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Çalıştığınız firmalarca korsan araçlarla yolcu taşımacılığına zorlanırsanız bilesiniz ki sizin ehliyetiniz 30 gün süreyle geri alınacak. Tekerrürü halinde ise bu alımlar misliyle devam edecek. Gelirlerini ehliyetiyle elde eden şoförlerimizi özellikle uyarıyoruz. Yasal olmayan korsan taşımacılığa yeltenen kişileri tekraren uyarıyoruz. Kazancınız kanun ve vicdan nezdinde yasaklı. Bu bağlamda; Karayolları Trafik Kanunu, 'Karayolları Trafik Kanunu EK 2/3-a maddesi uyarınca korsan taşımacılık yapanlara 100 bin Türk Lirası idari para cezası verilecek, sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve araçları 60 gün süreyle trafikten men edilecektir' şekliyle değiştirilmiştir. Taşıma hizmetini aldığınız araçlar belediyelerce ruhsatlandırılmış güvenli ve güvenlikli araçlar olmalıdır. Can ve mal emniyetinizin kesinlikle olmadığı bu korsan araçları kullanırken yakalanırsanız 3 bin 870 TL para ile cezalandırılırsınız" dedi. - KONYA