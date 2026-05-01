Köşk Adnan Menderes İlkokulu Geleneksel Yıl Sonu Şenliği düzenledi

Köşk Adnan Menderes İlkokulu Geleneksel Yıl Sonu Şenliği renkli görüntülere sahne olurken izleyiciler tarafınca büyük alkış topladı.

1926 yılında eğitim hizmetine başlayan Köşk Adnan Menderes İlkokulu bu yıl 100.yılını kutluyor. 100.yıl sebebiyle büyük özveri ve çalışmalar sonucu hazırlanan Geleneksel Yıl Sonu Şenliği etkinliği izleyicilere adeta görsel bir şov izletti.

Adnan Menderes İlkokulu'nun düzenlediği Geleneksel Yıl Sonu Şenliği'ne Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Rüstem Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Birbirinden renkli etkinliklere sahne olan okul bahçesinde, öğrenciler yetenekleri ve göz dolduran gösterileriyle büyük beğeni topladılar. Etkinlik sonrası çekilen hatıra fotoğrafı ile program sonlandı. - AYDIN