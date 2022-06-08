Köşk Aile Destek Merkezi'nde yıl sonu sergisi - Son Dakika
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Köşk Aile Destek Merkezi'nde yıl sonu sergisi

08.06.2022 11:03
Köşk Aile Destek Merkezi'nde yıl sonu sergisi

Aydın'ın Köşk ilçesinde Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ve Köşk Kaymakamlığı öncülüğünde açılışı gerçekleştirilen Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ve Köşk Kaymakamlığı öncülüğünde açılışı gerçekleştirilen Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

ADEM'in bahçesinde açılan yıl sonu sergisine Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, Belediye Başkanı Nuri Güler, Jandarma Komutanı Alper Polat, Emniyet Amiri İsmail Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Köşk İlçe Hastanesi Başhekim Hilal Çam Appak, ilçe kurum amirleri, oda başkanları ve vatandaşlarında katıldığı yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü.

Sergiyi ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmalarını inceleyen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "ADEM'lerde yaptığımız projelerin, kursların önemini bir kez daha burada göstererek el emeklerini tanıtmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Adem'e ilgiyi çekmek, kadınlarımızın el emekleri göz nurlarının ne kadar değerli olduğunun farkındalığını ortaya koymak gibi bir hedefimiz var ki; ne kadar kadına, çocuğa ulaşabilirsek bizim için en büyük başarı budur. Bunun da sevincini, iftiharını bugün hep birlikte yaşıyor ve paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Halk Eğitimi ve Aile Destek Merkezi'nin eğitimin en kıymetli alanlarından iki noktası olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, "Bu iki merkezimiz, tıpkı Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bünyesinde bulunan diğer eğitim kurumları olan ilkokul, ortaokul ve liseler gibi. Annelerimizin, kadınlarımızın eğitimi çok önemli çok kıymetli olduğuna inanıyorum, ADEM'ler buna hizmet ediyor. Kursiyerlerimizi tek tek tebrik ediyor, hepsini canı gönülden kutluyorum." dedi.

Aile destek Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan ve mesleki eğitimi verilen aşçılık,, dikiş, ev tekstili, iğne oyası, tel kırma, ahşap boyama, okuma yazma, bilgisayar, çocuk bakım meslek elemanı, anasınıfı- kreş olmak üzere farklı alanlarda mesleki ve teknik eğitimler alarak sergiye katılan kursiyerlerin yıl boyunca ürettikleri ürünlerin sergilendiği bildirildi. - AYDIN

Köşk Aile Destek Merkezi'nde yıl sonu sergisi
Köşk Aile Destek Merkezi'nde yıl sonu sergisi
Köşk Aile Destek Merkezi'nde yıl sonu sergisi
Köşk Aile Destek Merkezi'nde yıl sonu sergisi
Köşk Aile Destek Merkezi'nde yıl sonu sergisi
Köşk Aile Destek Merkezi'nde yıl sonu sergisi
Köşk Aile Destek Merkezi'nde yıl sonu sergisi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Nuri Güler, Hisarcık, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köşk Aile Destek Merkezi'nde yıl sonu sergisi - Son Dakika

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