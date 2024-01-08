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Köşk Belediyesi, işletmelerde fiyat listesi denetimi yapıyor

Köşk Belediyesi zabıta ekipleri, Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen fiyat listesinin işletmelerde bulunup bulunmadığını denetliyor. Zabıta ekipleri, işletmelerde fiyat ve menü listesinin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yerleştirilmesini inceliyor. Yönetmelik değişikliğine uyulmaması durumunda ise cezai işlem uygulanacağı konusunda işletme sahipleri uyarılıyor.

Köşk Belediyesi, işletmelerde fiyat listesi denetimi yapıyor
08.01.2024 - 11:09,
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Köşk Belediyesi zabıta ekipleri, 1 Ocak itibarıyla Ticaret Bakanlığı tarafından lokanta ve benzeri işletmelerde zorunlu hale getirilen fiyat listesinin bulunup bulunmadığını denetledi.

Zabıta ekipleri, yönetmelikte yer alan, vatandaşların alışveriş yaptığı kafe, restoran, lokanta, pastane gibi işletmelerde iş yerinin giriş kapısının önüne veya hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde fiyat ve menü listesinin konulması inceledi. Esnaf ve tüketicilerin bilgilendirilmesi ve olabilecek mağduriyetin engellenmesi hedeflenen çalışmada zabıta ekipleri, işletme sahiplerini bilgilendirerek yönetmelik değişikliğine uyulmaması durumunda cezai işlem uygulanacağı konusunda uyarı yaptı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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