Köşk Belediyesi'nden, Marmaris'teki orman yangınına destek - Son Dakika
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Köşk Belediyesi'nden, Marmaris'teki orman yangınına destek

23.06.2022 21:42
Köşk Belediyesi'nden, Marmaris'teki orman yangınına destek

Köşk Belediyesi ekipleri, Başkan Nuri Güler'in talimatıyla Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye gitti.

Köşk Belediyesi ekipleri, Başkan Nuri Güler'in talimatıyla Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye gitti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevlere ekiplerin karadan müdahalesi devam ederken, akşam saatlerinde bölgeye ulaşan Köşk Belediyesi ekipleri yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Marmaris'te meydana gelen orman yangınından duydukları üzüntüyü ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Marmaris'te meydana gelen ve henüz kontrol altına alınamayan yangın bizleri derinden üzdü. Devletimiz yangınla mücadele için tüm imkanlarını seferber etti. Mücadeleye destek vermek için ekiplerimiz bölgeye ulaştı ve çalışmalara başladı. Temennimiz bir an önce yangının kontrol altına alınması ve bölgedeki vatandaşlarımızın bu sıkıntılı süreçten etkilenmemesi. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Nuri Güler, Marmaris, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köşk Belediyesi'nden, Marmaris'teki orman yangınına destek - Son Dakika

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