Köşk Belediyesi, Okul Kantinlerinde Denetim Başlattı

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Köşk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçede bulunan okulların kantinlerinde denetimlere başladı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatıyla harekete geçen Zabıta ekipleri okul kantinlerinde hijyen, fiyat tarifesi, ürün son kullanma tarihleri konusunda incelemeler yaptı. Kantin işletmecileri satılmaması gereken ürünler hakkında bilgilendirilirken, uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okul kantinlerimizi denetliyor, tüm kriterlere dikkat ediyoruz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımız, bizim için çok değerli. Onların eğitimine ve sağlıklı gelişimine önem veriyoruz. Ekiplerimizin denetimleri periyodik olarak devam edecek" dedi. - AYDIN