Köşk Belediyesi, Okul Kantinlerinde Denetim Başlattı - Son Dakika
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Köşk Belediyesi, Okul Kantinlerinde Denetim Başlattı

Köşk Belediyesi, Okul Kantinlerinde Denetim Başlattı

Köşk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte okulların kantinlerinde hijyen, fiyat tarifesi ve ürün son kullanma tarihlerine yönelik denetimlere başladı. Belediye Başkanı Nuri Güler, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini açıkladı.

24.09.2024 10:42  Güncelleme: 10:44
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Köşk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçede bulunan okulların kantinlerinde denetimlere başladı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatıyla harekete geçen Zabıta ekipleri okul kantinlerinde hijyen, fiyat tarifesi, ürün son kullanma tarihleri konusunda incelemeler yaptı. Kantin işletmecileri satılmaması gereken ürünler hakkında bilgilendirilirken, uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okul kantinlerimizi denetliyor, tüm kriterlere dikkat ediyoruz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımız, bizim için çok değerli. Onların eğitimine ve sağlıklı gelişimine önem veriyoruz. Ekiplerimizin denetimleri periyodik olarak devam edecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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