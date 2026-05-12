Aydın'ın Köşk ilçesinde belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla araç filosuna yeni bir çöp kamyonu kazandırıldı. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, son model ve tam donanımlı çöp kamyonunun teslim alındığını duyurdu. Köşk Belediyesi olarak ilçedeki temizlik hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve kaliteli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Güler; "Hizmet filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerimizin daha etkin, hızlı ve kaliteli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla belediyemize kazandırdığımız son model, tam donanımlı çöp kamyonumuzu teslim aldık. Hemşehrilerimize daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir çevre sunmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN