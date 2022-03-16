Köşk Devlet Hastanesi Başhekimi Erönem, Bozdoğan'a atandı - Son Dakika

Köşk Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak görev Dr. Osman Erönem, Bozdoğan Devlet Hastanesi Başhekimliğ'ne atandı. Atma kararının ardından veda ziyaretlerine başlayan Erönem bu kapsamda Köşk Kaymakamı Tuğba Polat ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'i makamında ziyaret etti. Erönem'i ziyaretlerinde ise eşi Hülya Erönem yalnız bırakmadı.

Kendisine verilen Başarı Belgesi için Kaymakam Polat'a teşekkür eden Erönem; "Köşk Kaymakamımız Tuğba Polat'a veda ziyaretinde bulunduk. Beraber çalıştığımız süre boyunca göstermiş oldukları desteklerinden ve takdim etmiş oldukları Başarı Belgesi'nden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Veda ziyaretleri kapsamında Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'i de ziyaret eden Başhekim Osman Erönem, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Güler ise Köşk'teki görev süresi boyunca gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Başhekim Erönem'e teşekkür ederek Köşk hatırası olarak hediye takdim etti. - AYDIN