Köşk Lisesi\'nden Anlamlı Ziyaret

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Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında anlamlı ve özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

Proje yürütücüsü ve Okul Müdür Yardımcısı Alev Aydın rehberliğinde düzenlenen etkinlikte, Umurlu'daki Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek yaşlılar ve engelli bireyler ile unutulmaz bir gün geçirdi. Ziyarette, okulun Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri öğrencileri, huzurevi sakinlerinin bakım ve tıraş işlemlerini özenle gerçekleştirdi. Ayrıca, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan kurabiye ve pastalar ikram edildi.

Okul Müdür Yardımcısı Alev Aydın yaptığı açıklamada, "Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak "Ben Her Yerde Varım" projesiyle sosyal sorumluluk çalışmalarımıza devam edecek, toplumun her kesimine sevgi ve dayanışma götürmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - AYDIN