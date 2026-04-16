Köşk'te Engelsiz Yaşam Merkezi için altyapı çalışmaları sürüyor
Köşk'te Engelsiz Yaşam Merkezi için altyapı çalışmaları sürüyor

Köşk\'te Engelsiz Yaşam Merkezi için altyapı çalışmaları sürüyor
16.04.2026 12:38  Güncelleme: 12:41
Aydın'ın Köşk ilçesinde yapımı süren 12-18 Yaş Engelsiz Yaşam Merkezi için altyapı çalışmaları başlarken, Belediye Başkanı Nuri Güler projeyi yerinde inceleyerek sürecin en kısa sürede tamamlanması için değerlendirmelerde bulundu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yapımı süren 12-18 Yaş Engelsiz Yaşam Merkezi öncesi altyapı çalışmaları başlarken, Belediye Başkanı Nuri Güler çalışmaları yerinde incelendi.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Baklaköy Mahallesi'nde yapımı planlanan 12-18 Yaş Engelsiz Yaşam Merkezi için hazırlıklar sürüyor. Proje kapsamında gerçekleştirilecek yol çalışması öncesinde devam eden altyapı çalışmaları, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından yerinde incelendi. Sahada yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden detaylı bilgi alan Başkan Güler, sürecin en kısa sürede ve sorunsuz şekilde tamamlanması adına değerlendirmelerde bulundu. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede yol yapım çalışmalarına geçileceği öğrenildi. Engelsiz yaşam anlayışıyla hayata geçirilecek merkezin ilçeye önemli katkılar sağlayacağını belirten Güler, projede vatandaşların ihtiyaçlarının ön planda tutulduğunu ifade ederek "Ekiplerimizden süreçle ilgili detaylı bilgiler alarak, çalışmaların en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması adına değerlendirmelerde bulunduk. Engelsiz bir yaşam için attığımız her adımda hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını ön planda tutmaya devam ediyoruz. İlçemize değer katacak bu önemli projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köşk'te Engelsiz Yaşam Merkezi için altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Köşk'te Engelsiz Yaşam Merkezi için altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
