KOSKEM ile 177 kişi hayata tutundu - Son Dakika
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KOSKEM ile 177 kişi hayata tutundu

26.07.2022 09:24
KOSKEM ile 177 kişi hayata tutundu

Sahillerde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hafta sonu 177 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Sahillerde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hafta sonu 177 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Yaz sezonuyla sahillerde görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. Ekipler, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Yoğun geçen hafta sonunda Cebeci'de 65, Kovanağzı'nda 9, Kumcağız'da 41, Miço'da 1, Kerpe'de 11, Sarı su'da 8, Seyrek'te 7, Bağırganlı'da 14, Karamürsel'de 7, Darıca'da 5, Bayramoğlu'nda 4 ve görev bölgesi dışında 3 kişi olmak üzere toplam 177 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. KOSKEM ekipleri 15 Haziran'dan bugüne kadar ise 934 kişiyi boğulmaktan kurtardı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KOSKEM ile 177 kişi hayata tutundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: KOSKEM ile 177 kişi hayata tutundu - Son Dakika
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