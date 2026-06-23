Kocaeli'de bir haftada 33 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de bir haftada 33 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli\'de bir haftada 33 kişi boğulmaktan kurtarıldı
23.06.2026 11:18  Güncelleme: 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli sahillerinde deniz sezonunun başlamasıyla KOSKEM ekipleri, ilk haftada 33 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı. En fazla müdahale Bayramoğlu Sahili'nde gerçekleşti.

Kocaeli sahillerinde deniz sezonunun başlamasıyla birlikte cankurtaran hizmeti veren KOSKEM ekipleri, ilk haftada 33 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, 2005 yılından bu yana plaj güvenliğini sağlamak ve su kazalarına hızlı müdahale etmek amacıyla sivil toplum kuruluşları ile gönüllülerin iş birliğiyle faaliyet gösteren KOSKEM, 13 Haziran'da yeni sezon mesaisine başladı.

En çok müdahale Bayramoğlu'nda

KOSKEM ekipleri, 13-21 Haziran tarihlerini kapsayan sezonun ilk haftasında Kocaeli sahillerinde yoğun mesai harcadı. Ekiplerin müdahaleleri sonucunda toplam 33 kişi sudan sağ olarak çıkarılarak muhtemel faciaların önüne geçildi.

İlk hafta bilançosuna göre en fazla boğulma tehlikesi Bayramoğlu Sahili'nde yaşandı. Ekipler; Bayramoğlu'nda 20, Darıca'da 4, Cebeci, Seyrek ve Bağırganlı sahillerinde ise 3'er kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Vatandaşlara "uyarı bayraklarına uyun" çağrısı

Karadeniz ve Marmara kıyılarında toplam 13 plajda haftanın 7 günü güvenlik hizmeti sunan ekiplerin mesaisi 13 Eylül'e kadar devam edecek.

Yetkililer, sezonun ilk haftasında yaşanan kurtarma vakalarının cankurtaran hizmetinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, vatandaşları yalnızca cankurtaran bulunan alanlarda denize girmeleri, uyarı bayraklarını dikkate almaları ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

KOSKEM ekiplerinin görev yaptığı plajlar ise şöyle sıralandı:

Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço Koyu Bayanlar, Kerpe, Sarısu, Seyrek ve Bağırganlı.

Karamürsel Altınkemer, Ereğli Defne, Darıca, Bayramoğlu Halk Plajı ve Bayramoğlu Bayanlar Plajı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Kocaeli, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de bir haftada 33 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadına ters kelepçe "Kapalılar imha edilsin" diyen kadına ters kelepçe
Dünya Kupası’nda dikkat çeken görüntü Antrenmanda dua ettiler Dünya Kupası'nda dikkat çeken görüntü! Antrenmanda dua ettiler
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak

11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:53
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor Fenerbahçe’ye kapı gibi stoper
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper
10:25
CHP’nin kalesi İzmir’de Özgür Özel’in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
10:03
Avrupa’da ejderha sıcakları alarmı 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 11:22:06. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de bir haftada 33 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.