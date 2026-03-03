Köşklü çocuklar Büyükşehir\'in Ramazan şenliğinde eğlendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri, Ramazan eğlencelerini kentin dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerinde her yaştan vatandaş Ramazan coşkusunu birlikte yaşıyor.

Ramazan etkinliklerinin bu sefer ki adresi Köşk ilçesi oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programının hemen yanında, Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda düzenlenen etkinlikleri yüzlerce vatandaş ziyaret etti. Geleneksel Ramazan kültürünü yaşatan etkinliklerde çocuklar sahne gösterileri ve oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Hacivat-Karagöz gösterileri, meddah anlatıları, Aşuk ile Maşuk gösterileri, jonglör ve illüzyonist performansları büyük beğeni topladı. Çocuk tiyatroları ve şişme oyun alanları miniklerin neşesine neşe kattı. Etkinlik alanında vatandaşlara Ramazan şerbeti ve Osmanlı macunu ikram edilirken, aileler hem geleneksel gösterileri izledi hem de keyifli vakit geçirdi. Etkinliklere katılan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Ramazan etkinlikleri, Aydınlılarla buluşmayı sürdürecek. Sultanhisar ilçesinde 3 Mart Salı günü Cumhuriyet Meydanı, İncirliova ilçesinde 4 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet Meydanı etkinliklerin adresi olacak. İlçelerde etkinlikler 18.00 saatinde başlayacak, 20.15 saatinde sona erecek. 5-15 Mart tarihleri arasında eğlencenin adresi bir kez daha Fuar Aydın olacak, 4 Mart'a kadar ise Efeler ilçesi Mimar Sinan Parkı'nda eğlenceli ahşap oyun alanları, şişme oyuncaklar ve eğlenceli aktiviteler vatandaşlarla buluşacak. - AYDIN