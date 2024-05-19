Kosova'da Türk askerleri 19 Mayıs'ı zeybek oynayarak kutladı - Son Dakika
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Kosova'da Türk askerleri 19 Mayıs'ı zeybek oynayarak kutladı

Kosova\'da Türk askerleri 19 Mayıs\'ı zeybek oynayarak kutladı

NATO'ya bağlı Kosova'da görev yapan Türk askerleri, Türk Temsil Heyet Başkanlığı ile Empati Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı. Kosova Demokratik Türk Partisi - (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, etkinlikte konuşma yaparak Türk Temsil Heyeti'ne teşekkür etti.

19.05.2024 16:06  Güncelleme: 16:22
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NATO'ya bağlı Kosova'da Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk askerleri Türk Temsil Heyet Başkanlığı ile Empati Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı ve "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan 19 Mayıs için Kosova'da da etkinlikler düzenlendi. Ülkenin güneyindeki Prizren'de bulunan Sultan Murat Kışlası'nda gerçekleşen etkinlikte NATO'ya bağlı Kosova'da Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk askerleri 19 Mayıs Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı. Kosova Demokratik Türk Partisi - (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP milletvekili Fidan Brina Jılta, Mamuşa Belediyesi Başkanı Abdülhadi Krasniç ile çok sayıda davetli katıldı.

"Gençlik ve Spor Bayramı Türk Dünyasına sirayet eden evrensel bir anlayış"

Etkinlikte konuşma yapan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel, "Gençlik ve Spor Bayramı sizlerin de bildiği gibi Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla birlikte sembolize olan Türk Dünyasına ve bütün dünyaya sirayet eden evrensel bir anlayış. Biz bunu Kosova'da sizlerle birlikte kutlamaktan, etkinliklerde bulunmaktan son derece memnunuz. Katılımlarınız bizi bir hayli coşturdu" dedi.

Programa katılan Kosova Demokratik Türk Partisi - (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka da, 'evet bugün Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Her yıl olduğu gibi Kosova Türk Temsil Heyeti bu yıl da sabah Prizren şehrinde koşuyla başlayan faaliyetler içerisindeyiz. Temsil Heyeti Kosova'nın değişik şehirlerinden gençleri bir araya getirerek burada çeşitli spor etkinlikleri yapıyoruz. Bizler de gençlerimizle birlikte katılarak onların coşkusuna ortak olmaya çalışıyoruz. Bu faaliyetleri düzenleyen Türk Temsil Heyeti'ne teşekkür ediyorum' dedi.

Konuşmaların ardından Temsil Heyeti Başkanlığında görevli binbaşının seslendirdiği şarkılar davetliler tarafından büyük alkış aldı. Program çerçevesinde gençler askerlerle birlikte halay çekip spor faaliyetlerine katıldı. - PRİZREN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kosova'da Türk askerleri 19 Mayıs'ı zeybek oynayarak kutladı - Son Dakika

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