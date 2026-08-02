Kosova’daki Şivan Köprüsü’nde "geleneksel atlama yarışı" heyecanı

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova kentinde 76'ncısı düzenlenen Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı'a katılan sporcular, 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'ne atlayarak, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Kosova'da geleneksel Şivan Köprüsü Atlama Yarışı'nın 76'ncısı düzenlendi. Bridge Divers atlayış kulübü tarafından Yakova Belediyesi iş birliğinde düzenlenen atlama yarışı, yüzlerce seyirciye heyecan dolu anlar yaşattı. Yakova kentinde 18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde 20 sporcu, 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'ne atladı. Bosnalı ve Kosovalı sporcular, tarihi köprüden yaptıkları atlayışlarla büyük alkış aldı.

Şivan Köprüsü'nden atlama geleneği, 1954'ten Kosova Savaşı'nın yaşandığı 1999 yılına kadar kesintisiz sürdü. Birkaç yıllık aranın ardından etkinlik, 2014 yılında yeniden düzenlenmeye başladı. Geleneksel yarışmanın yeniden uluslararası bir organizasyon niteliği kazanarak Kosova turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.