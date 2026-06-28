Kov Kalesi Yaz Sezonuna Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kov Kalesi Yaz Sezonuna Hazır

28.06.2026 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

700 yıllık Kov Kalesi, doğa ve tarihi güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyor.

Gümüşhane'de 700 yıldır ayakta duran tarihi Kov Kalesi'nin yaz mevsimiyle birlikte yeşile bürünen doğası ve eşsiz manzarası dronla görüntülenirken, tarihi kale yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Gümüşhane il merkezine 25 kilometre mesafede bulunan ve Gümüşhane-Kelkit karayolundan 6,5 kilometrelik bağlantı yoluyla ulaşılan tarihi Kov Kalesi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine adeta zaman yolculuğu yaşatıyor.

1361 yılında Trabzon İmparatoru III. Alexios tarafından Bayburt bölgesinden gelebilecek akınlara karşı savunma amacıyla inşa edilen kale, deniz seviyesinden bin 760 metre yükseklikte, 130 metre yüksekliğindeki sarp bir kaya kütlesi üzerinde bulunuyor. Doğu, kuzey ve güney cephelerinin doğal kayalıklarla çevrili olması nedeniyle ulaşılması güç bir noktada yer alan kale, stratejik konumuyla dikkat çekiyor.

Selçuklu döneminde de kullanıldığı bilinen Kov Kalesi, 2007 yılında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılırken, son yıllarda çevresine kazandırılan sosyal tesislerle de ziyaretçilerine daha konforlu bir gezi imkanı sunuyor.

Doğu cephesinden Gümüşhane'nin dağ silsilelerini panoramik olarak izleme fırsatı sunan tarihi yapı, özellikle bahar aylarında yeşilin her tonunu barındıran doğasıyla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Tarihi atmosferi ve etkileyici manzarasıyla Doğu Karadeniz'in ayakta kalan en görkemli kaleleri arasında gösterilen Kov Kalesi'nin yaz sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlaması bekleniyor.

"Tarihi dokusu ve coğrafyası çok güzel"

Kov Kalesi'ne ilk defa geldiğini söyleyen Songül Şahin, "Daha önce hiç gelmedim, ilk defa geliyorum. Çok güzel olduğunu duymuştum. Kaleye henüz çıkmadık, tarihi çok eski tabi ki. Tarihi dokusu çok güzel, coğrafyası çok güzel" dedi.

Abdulhalim Alkan da, "Bizim için muazzam bir yer. Ben de Esenyurt Köyü'ne çok yakın bir beldedeyim. Doğayla iç içe, kafa dinlemek isteyenlerin uğrak yeri olabilecek bir nokta. Tüm yerli ve yabancı turistleri buraya bekleriz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye2nin farklı noktalarından insanlar geliyor"

Hafta sonlarında kalenin yoğun olarak ziyaret edildiğini ifade eden Esenyurt Köyü sakini Kenan Koç, "Hafta sonları Gümüşhane'de araba kalmıyor. Ben bu köyde oturuyorum, hiç gelmezse 200 araç buraya geliyor. Türkiye'nin farklı noktalarından insanlar buraya gezmeye, tanımaya, görmeye geliyorlar. Türkiye'de olup da buraya gelmeyenin aklına şaşarım. Bu güzelliği görmeleri lazım" diye konuştu.

Mehmet Akif Koç ise, "Kov Kalesi Doğu Karadeniz'in en güzel kalelerinden bir tanesi. Herkesi bekleriz buraya. Tesislerimiz var, suyumuz var, yollarımız kullanılabilir durumda rahatlıkla gidip gelebiliyoruz. Çok güzel bir kale fakat ziyaretçilerin surların üzerinde çok yürümemesini tavsiye ediyorum, düşme tehlikeleri var çünkü çok yüksek bir kale. Anlatılmaz, gelinip görülmesi lazım" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gümüşhane, Kültür, Turizm, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kov Kalesi Yaz Sezonuna Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜİK verilerinde ortaya çıktı Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Şanlıurfa’da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında Şanlıurfa'da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında
Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Venezuela’da felaket korkunç boyutlara ulaştı: Sokaklar morga döndü Venezuela'da felaket korkunç boyutlara ulaştı: Sokaklar morga döndü
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

09:59
Taksicinin 300 dolarlık “turist oyunu“ müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı
Taksicinin 300 dolarlık "turist oyunu" müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı
09:02
Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
07:50
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü Askerler değerli eşyaları çaldı
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı
07:30
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i görevden aldı İşte yerine getirilen isim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim
07:09
İran’dan ABD’ye misilleme Kuveyt ve Bahreyn’deki üslere füze yağdırdılar
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar
02:09
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 10:15:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kov Kalesi Yaz Sezonuna Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.