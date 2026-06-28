Kov Kalesi Yaz Sezonuna Hazır

Gümüşhane'de 700 yıldır ayakta duran tarihi Kov Kalesi'nin yaz mevsimiyle birlikte yeşile bürünen doğası ve eşsiz manzarası dronla görüntülenirken, tarihi kale yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Gümüşhane il merkezine 25 kilometre mesafede bulunan ve Gümüşhane-Kelkit karayolundan 6,5 kilometrelik bağlantı yoluyla ulaşılan tarihi Kov Kalesi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine adeta zaman yolculuğu yaşatıyor.

1361 yılında Trabzon İmparatoru III. Alexios tarafından Bayburt bölgesinden gelebilecek akınlara karşı savunma amacıyla inşa edilen kale, deniz seviyesinden bin 760 metre yükseklikte, 130 metre yüksekliğindeki sarp bir kaya kütlesi üzerinde bulunuyor. Doğu, kuzey ve güney cephelerinin doğal kayalıklarla çevrili olması nedeniyle ulaşılması güç bir noktada yer alan kale, stratejik konumuyla dikkat çekiyor.

Selçuklu döneminde de kullanıldığı bilinen Kov Kalesi, 2007 yılında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılırken, son yıllarda çevresine kazandırılan sosyal tesislerle de ziyaretçilerine daha konforlu bir gezi imkanı sunuyor.

Doğu cephesinden Gümüşhane'nin dağ silsilelerini panoramik olarak izleme fırsatı sunan tarihi yapı, özellikle bahar aylarında yeşilin her tonunu barındıran doğasıyla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Tarihi atmosferi ve etkileyici manzarasıyla Doğu Karadeniz'in ayakta kalan en görkemli kaleleri arasında gösterilen Kov Kalesi'nin yaz sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlaması bekleniyor.

"Tarihi dokusu ve coğrafyası çok güzel"

Kov Kalesi'ne ilk defa geldiğini söyleyen Songül Şahin, "Daha önce hiç gelmedim, ilk defa geliyorum. Çok güzel olduğunu duymuştum. Kaleye henüz çıkmadık, tarihi çok eski tabi ki. Tarihi dokusu çok güzel, coğrafyası çok güzel" dedi.

Abdulhalim Alkan da, "Bizim için muazzam bir yer. Ben de Esenyurt Köyü'ne çok yakın bir beldedeyim. Doğayla iç içe, kafa dinlemek isteyenlerin uğrak yeri olabilecek bir nokta. Tüm yerli ve yabancı turistleri buraya bekleriz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye2nin farklı noktalarından insanlar geliyor"

Hafta sonlarında kalenin yoğun olarak ziyaret edildiğini ifade eden Esenyurt Köyü sakini Kenan Koç, "Hafta sonları Gümüşhane'de araba kalmıyor. Ben bu köyde oturuyorum, hiç gelmezse 200 araç buraya geliyor. Türkiye'nin farklı noktalarından insanlar buraya gezmeye, tanımaya, görmeye geliyorlar. Türkiye'de olup da buraya gelmeyenin aklına şaşarım. Bu güzelliği görmeleri lazım" diye konuştu.

Mehmet Akif Koç ise, "Kov Kalesi Doğu Karadeniz'in en güzel kalelerinden bir tanesi. Herkesi bekleriz buraya. Tesislerimiz var, suyumuz var, yollarımız kullanılabilir durumda rahatlıkla gidip gelebiliyoruz. Çok güzel bir kale fakat ziyaretçilerin surların üzerinde çok yürümemesini tavsiye ediyorum, düşme tehlikeleri var çünkü çok yüksek bir kale. Anlatılmaz, gelinip görülmesi lazım" dedi. - GÜMÜŞHANE