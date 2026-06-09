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Köy Okullarında Bilim Yolculuğu

Köy Okullarında Bilim Yolculuğu
09.06.2026 21:56
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TÜBİTAK destekli '10'lar Keşfediyor' projesi, Yüreğil İlkokulu'nda başlatıldı. Bilim merakı artırılacak.

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen ve köy okullarındaki öğrencilerin bilimsel süreçlerle buluşmasını amaçlayan TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "10'lar Keşfediyor: Köyde Bilim Yolculuğu" projesinin açılış programı, Sındırgı ilçesine bağlı Yüreğil İlkokulunda gerçekleştirildi. Türkiye genelinde desteklenen 237 proje arasında yer alan ve ülkemizde ilk uygulanan proje; bilimi, teknolojiyi, kültürü ve eğitimi bir araya getirerek köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin bilimsel meraklarını geliştirmeyi, araştırma ve üretme becerilerini desteklemeyi hedefliyor.

Programa; Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zülfer Erdem, Sındırgı İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, akademisyenler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Açılış programında; İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, eğitimin fırsat eşitliği anlayışıyla her çocuğa ulaşması gerektiğini belirterek, köy okullarının bilimsel, kültürel ve sosyal gelişim açısından önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. Müdür, öğrencilerin proje kapsamında gerçekleştirilecek atölye çalışmaları ve söyleşiler aracılığıyla matematikten fen bilimlerine, sanattan kültürel mirasa, çevre bilincinden teknolojiye kadar birçok alanda yeni deneyimler kazanacağını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin düşünen, araştıran, sorgulayan, üreten ve değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirme hedeflerinin bu tür projelerle hayat bulduğunu vurgulayan Müdür Selehattin Kal, "Bilim, büyük laboratuvarlardan önce merak eden bir çocuğun zihninde başlar." sözleriyle öğrencilerin hayallerini büyütecek her çalışmanın kıymetli olduğunu dile getirdi.  Program kapsamında protokol üyeleri tarafından projenin açılış kurdelesi kesilerek etkinliklerin başlangıcı gerçekleştirildi. Açılışın ardından katılımcılar, proje çerçevesinde hazırlanan sergi alanını ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını ve etkinlik içeriklerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Bilimsel etkinliklerin yanı sıra Balıkesir'in somut olmayan kültürel miras unsurlarını tanıtan çalışmalar, geleneksel çocuk oyunları ve sanat etkinlikleriyle zenginleştirilen proje, öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

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