Köy Yollarında Bayram Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda trafiğe yakalanmamak için köy yollarına sapınca yoğunluk oluştu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlardan bazıları, tatilin ikinci gününde sabah saatlerinden itibaren yola çıktı. Özellikle İstanbul'dan Anadolu'nun çeşitli illerine gitmekte olan sürücülerin oluşturduğu trafik yoğunluğu, Bolu sınırlarında etkisini artırdı. TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda yaşanabilecek yoğunluktan kaçınmak isteyen bazı sürücüler, alternatif güzergah olarak köy yollarını tercih etti. Bolu'nun Gerede ilçesi çevresinde köy yollarına yönelen araçlar nedeniyle dar ve yer yer çamurlu yollarda yoğunluk meydana geldi. - BOLU