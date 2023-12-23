Hakkari\'de köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor

Köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İki gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle İlimiz genelinde 6 köy ve 28 mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapanan 34 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için gece-gündüz demeden zor şartlarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kar yağışı ve buzlanmandan dolayı zaman zaman araçları yolda kalan sürücülere de yardımcı oluyor. Yoğun sis ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı bölgelerde sürücülerin, dikkatli olması ve zincirsiz yola çıkmaması önem arz etmektedir.