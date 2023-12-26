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Köyceğiz Anadolu Lisesi'nde Destekleme ve Yetiştirme Kursu Devam Ediyor - Son Dakika
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Köyceğiz Anadolu Lisesi'nde Destekleme ve Yetiştirme Kursu Devam Ediyor

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursu, Köyceğiz Anadolu Lisesi'nde 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik olarak devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, kursu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve onların moral ve motivasyonlarını arttırmaya yönelik faaliyetler için söz verdi.

Köyceğiz Anadolu Lisesi\'nde Destekleme ve Yetiştirme Kursu Devam Ediyor
26.12.2023 - 09:48,
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Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Anadolu Lisesi'nde 11 ve 12. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursu devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan hafta sonu devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nu ziyaret etti.

11 ve 12. Sınıflara yönelik Köyceğiz Anadolu Lisesi'nde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursu devam ediyor. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kursu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan öğrenciler ile sohbet etti. Öğrencilerden beklentilerini dile getiren Karahan, bir süre derse de katılarak öğrencilerin talepleri doğrultusunda onların moral ve motivasyonları arttırmaya yönelik faaliyetler için söz verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan çalışmalarında öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyerek kurstan ayrıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Köyceğiz Anadolu Lisesi'nde Destekleme ve Yetiştirme Kursu Devam Ediyor - Son Dakika
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