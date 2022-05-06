Köyceğiz Beyobası İlkokulu'nda Hıdırellez şenliği coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi

Köyceğiz Beyobası İlkokulu'nda Hıdırellez şenliği coşkusu

06.05.2022 17:57
Köyceğiz Beyobası İlkokulu'nda Hıdırellez şenliği coşkusu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası İlkokulu'nda Hıdırellez şenliği düzenlendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası İlkokulu'nda Hıdırellez şenliği düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen şenliğe Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Okul Müdürü Ali Aydoğan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çuval, yumurta, halat ve çeşitli yarışmaların yapıldığı Hıdırellez şenliğinde öğrenciler gönüllerince eğlendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Hıdırellez'in bütün Türk dünyasında bilinen ve kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olduğunu ifade eden Okul Müdürü Ali Aydoğan, "Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas Peygamber'in yeryüzünde buluştukları gün varsayıldığı için kutlanmaktadır. Hızır ve İlyas sözcükleri birleşerek halk ağzında Hıdırellez şeklini almıştır. Hıdırellez kutlamaları, yüzyıllardır bizi biz yapan tarihi, kültürel ve sosyal bağlarla, toplumsal huzurun, beraberlik ve komşuluğun pekişmesinin vesilesi olagelmiştir. Biz de kültürümüzü yaşatmak ve öğrencilerimize öğretmek amacıyla Hıdırellez şenliği düzenledik. Öğrencilerimiz keyifli anlar yaşadı" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ da, "Beyobası İlkokulu'nun düzenlediği şenliğe katılarak öğrencilerin coşkusuna ortak olduk. Çocuklar şenlikte doyasıya eğlendiler. Şenliği düzenleyen Beyobası İlkokulu idareci ve öğretmenlerine teşekkür ederim" diye konuştu. - MUĞLA

Köyceğiz Beyobası İlkokulu'nda Hıdırellez şenliği coşkusu
Köyceğiz Beyobası İlkokulu'nda Hıdırellez şenliği coşkusu
Köyceğiz Beyobası İlkokulu'nda Hıdırellez şenliği coşkusu
Köyceğiz Beyobası İlkokulu'nda Hıdırellez şenliği coşkusu
Köyceğiz Beyobası İlkokulu'nda Hıdırellez şenliği coşkusu
Köyceğiz Beyobası İlkokulu'nda Hıdırellez şenliği coşkusu
Köyceğiz Beyobası İlkokulu'nda Hıdırellez şenliği coşkusu

YORUMLAR
500
Köyceğiz'de Hıdırellez kutlamalarında renkli görüntüler oluştu Köyceğiz'de Hıdırellez kutlamalarında renkli görüntüler oluştu Köyceğiz'de narenciye bahçelerinde bakım çalışmaları sürüyor Köyceğiz'de narenciye bahçelerinde bakım çalışmaları sürüyor

Hıdırellez, Beyobası, Köyceğiz, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğiz Beyobası İlkokulu'nda Hıdırellez şenliği coşkusu - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 18:06:32. #1.13#
SON DAKİKA: Köyceğiz Beyobası İlkokulu'nda Hıdırellez şenliği coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement