Köyceğiz'de Kabotaj Bayramı etkinlikleri - Son Dakika
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Köyceğiz'de Kabotaj Bayramı etkinlikleri

Köyceğiz\'de Kabotaj Bayramı etkinlikleri
30.06.2026 19:27
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında kortej yürüyüşü, yağlı direk yarışması, 200 metre yüzme yarışı, kano ve SUP gösterisi ile düğüm teknikleri stantları düzenlenecek. Yağlı direk başvuruları etkinlik günü alınırken, yüzme yarışı başvuruları online yapılacak. Yarışmalara 18 yaş ve üzeri katılabilecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama programı çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Köyceğiz Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenecek 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri saat 10.00'da Festival Alanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na Kortej Yürüyüşü ile başlayacak. Program kapsamında saat 11.00'da birinciye çeyrek altının verileceği Yağlı Direk Yarışması yapılacak. Ardından 200 Metre Yüzme Yarışması (Kadın ve Erkek kategorilerinde birincilere Gram Altın, ikincilere Akıllı Saat, üçüncülere Kulaklık), Kano ve SUP Gösterisi, Şehit Ömer Halisdemir Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Düğüm Teknikleri Stantları gerçekleştirilecek. Yağlı Direk Yarışması başvuruları yarışma günü etkinlik alanında alınacak. 200 Metre Yüzme Yarışması başvuruları afişte yer alan QR kod üzerinden online olarak yapılacak. Yarışmalara 18 yaş ve üzeri vatandaşlar katılacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köyceğiz'de Kabotaj Bayramı etkinlikleri - Son Dakika

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