Muğla'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı Düzenlendi

Muğla\'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Programda, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu, konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Program, müzik dinletisi ve ödül töreniyle sona erdi.

18.03.2024 20:19  Güncelleme: 20:25
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

İlk olarak Atatürk Meydanı'nda çelenk sunma töreni ile başlayan programda Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılırken, programa Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda devam edildi. Açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma" günü ile ilgili mesajı okundu. "Çanakkale Şehitlerine" şiirinin okunmasının ardından "Çanakkale" video gösterimi gerçekleştirildi. Öğretmen Abdullah Coşkun kendisinin yazdığı "Çanakkale" şiirini okudu. Köyceğiz Yüksekkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin görev aldığı "Çanakkale Geçilmez" tiyatrosunun sunulmasının ardından müzik dinletisi ile devam eden program ödül töreni ile sona erdi. Programdan sonra şehitlik ziyaret edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muğla'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
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