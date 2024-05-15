Köyceğiz'de 19 Mayıs kutlamaları çelenk koyma töreniyle başladı - Son Dakika
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Köyceğiz'de 19 Mayıs kutlamaları çelenk koyma töreniyle başladı

Köyceğiz\'de 19 Mayıs kutlamaları çelenk koyma töreniyle başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, çelenk koyma töreniyle başladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen törende, Atatürk büstüne çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, gençlik liderleri, gönüllü gençler, sporcular ve antrenörlerin katılımıyla tamamlandı. Köyceğiz Gençlik Merkezi'nde ise bilgi yarışması ve açık hava sinema gösterimi düzenlendi.

15.05.2024 17:50
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına çelenk koyma töreniyle başlandı.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen, 15-19 Mayıs Gençlik Haftası programı çerçevesinde bugün Atatürk büstüne çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Kaymakamlık Tören Alanında bulunan Atatürk büstüne Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunan coşkulu kalabalık, daha sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce düzenlenen ve Kaymakamlık Tören Alanında gerçekleşen çelenk sunma töreni, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, gençlik liderleri, gönüllü gençler, sporcular ve antrenörlerin katılımıyla tamamlandı.

19 Mayıs Gençlik Haftası hakkında bilgiler veren Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, "15-19 Mayıs 'Gençlik Haftası' ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle Gençlik Haftasının başlangıç günü olan bugün çelenk sunumu törenini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Gençlik Haftası boyunca gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize ve 19 Mayıs 2024 Pazar günü yapacağımız kutlama programına tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu. Çelenk sunma töreninin ardından protokol ziyaretleri gerçekleştirildi. Kutlamalara Köyceğiz Gençlik Merkezi'nde 19 Mayıs konulu bilgi yarışması ile devam edildi. Akşam da açık hava sinema gösterimi gerçekleşecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köyceğiz'de 19 Mayıs kutlamaları çelenk koyma töreniyle başladı - Son Dakika

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