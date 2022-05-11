Köyceğiz'de Engelliler Haftası farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
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Köyceğiz'de Engelliler Haftası farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

11.05.2022 19:28
Köyceğiz'de Engelliler Haftası farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftasına dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftasına dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü yapıldı.

10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası dolayısıyla, Köyceğiz Güney Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün birlikte organize ettiği, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, Köyceğiz Nüfus Müdürü Ali İlik, öğrenciler, öğretmenler ve duyarlı vatandaşlar ile farkındalık yürüyüşü tamamlandı. Yürüyüş sonrasında engelli bireylerin sorunlarının gündeme getirildiği, hayata onların penceresinden bakılarak farkındalık oluşturulmaya çalışılan Engelli Empati Parkuruyla engelli vatandaşların karşılaştıkları zorluklar deneyimlenerek fark edilmesi sağlandı. Başkan Ceylan, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümlerinde her zaman yanlarındayız. Engelleri birlikte aşalım" dedi. - MUĞLA

Köyceğiz'de Engelliler Haftası farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi
Köyceğiz'de Engelliler Haftası farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi
Köyceğiz'de Engelliler Haftası farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi
Köyceğiz'de Engelliler Haftası farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi
Köyceğiz'de Engelliler Haftası farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi
Köyceğiz'de Engelliler Haftası farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

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Hisarcık, Köyceğiz, Muğla, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de Engelliler Haftası farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika


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