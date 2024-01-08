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Köyceğiz'de fırtına etkili oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle Köyceğiz Gölü'nde yüksek dalgalar meydana geldi. Fırtına dolayısıyla boş tekne batma tehlikesi atlattı ve bazı işletmelerin sandalye ve masaları ıslandı. Vatandaşlar fırtına nedeniyle kordonu terk etmek zorunda kaldı. Meteoroloji tarafından fırtına uyarısı yapılmıştı.

Köyceğiz\'de fırtına etkili oldu
08.01.2024 - 00:38,
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Köyceğiz'de fırtına etkili oldu

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına etkili oldu.

Fırtına dolayısıyla Köyceğiz Gölü'nde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar meydana geldi. Köyceğiz Gölü'nde bulunan boş tekne fırtına nedeniyle batma tehlikesi atlattı. Köyceğiz Atatürk Kordonu'nda bulunan bazı işletmelerin göl yakınında bulunan sandalye ve masaları yüksek dalgaların etkisiyle ıslandı. Vatandaşların sıkça yürüyüş yaptıkları kordon, fırtına yürümeyi zorlaştırdığı için boş kaldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Köyceğiz için sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve kısa süreli fırtına uyarısı yapılmıştı.

Kaynak: İHA
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